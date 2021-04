Faggiola, la corte agricola rinasce come spazio per eventi

La nuova Faggiola è il progetto di rilancio della corte di Gariga di Podenzano che integra varie destinazioni d’uso in un disegno funzionale per il futuro della location.

Nel progetto dello studio creativo Tomato, incaricato dalla proprietà di occuparsi del rilancio della corte, saranno protagonisti gli eventi. Per privati, per aziende e per associazioni del territorio. La Faggiola gode infatti di un’ampia corte per grandi eventi all’aperto, a cui si affiancano infatti due sale adatte a convegni, eventi privati e meeting aziendali. Una vocazione, quella per gli eventi, che arriva da lontano. La Corte ha infatti ospitato negli anni diverse iniziative dedicate al settore dell’enogastronomia (e non solo), spinte dalla presenza della prestigiosa Ostreria Fratelli Pavesi.

Il coinvolgimento dello studio creativo Tomato è stato naturale. “Ci siamo innamorati di questa città e della sua provincia facendo parte del tessuto culturale in prima persona” dichiarano Riccardo Covelli e Isacco Mezzadri, co-fondatori di Tomato. “Per noi la Faggiola è l’approdo di un percorso reso possibile dall’esperienza maturata con gli eventi che abbiamo realizzato in passato. Il Bleech Festival portato dalla città di Piacenza ad Albarola e il Grill Contest che ha animato per anni le primavere di Rivergaro, tra i tanti. Il momento storico ci vorrebbe annichiliti e silenziosi, ma il nostro territorio è più vivo che mai. Ed è pronto a dimostrarlo. La chiamata è aperta: accoglieremo associazioni, aziende e privati che vorranno dare vita a questa corte insieme a noi”.

La Faggiola è un progetto ambizioso, realizzato grazie al prezioso contributo del Consorzio di Tutela del Grana Padano. Numerose le realtà piacentine partner del progetto: Terrepadane, PiaceDoc, Consorzio Piacenza Alimentare, Consorzio Salumi Piacentini, Camera di Commercio Piacenza, Azienda Sperimentale Vittorio Tadini e il Comune di Podenzano.

Sito web: www.cortefaggiola.it

E-mail: info@cortefaggiola.it

________________________________________

La storia della Faggiola – Questa meravigliosa corte agricola è stata inaugurata nel 1900. Per l’agricoltura del tempo è una sorta di paradigma di costruzione razionale da proporre ad esempio per gli agricoltori più avanzati e avveduti di allora. Oggi è uno spazio che torna piano piano a vivere grazie alla presenza di due sale adatte a convegni ed eventi e ad un’ampia corte esterna per eventi estivi. Il complesso di edifici si trova nella campagna poco fuori Piacenza, a Gariga di Podenzano ed è un edificio tutelato come bene di valore monumentale dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per il suo grande valore storico. La Corte ospita alcune associazioni e da alcuni anni il ristorante gestito dai Fratelli Pavesi, l’Ostreria, dove si ritrovano i sapori della tradizione culinaria piacentina. Lì accanto si trova, come da tradizione, la bottega in cui ogni giorno si può fare la spesa con la certezza di trovare prodotti di qualità.