“Favorire la ripartenza del territorio” Oltre trenta realtà locali al tavolo per lo sviluppo

Favorire la ripartenza del sistema socio-economico del territorio: si è riunito martedì mattina, anche alla luce del ‘Patto per il lavoro e il clima’ siglato in Regione, il Tavolo provinciale per lo sviluppo e la sicurezza.

L’appuntamento, che si è svolto in via telematica, ha riunito oltre trenta realtà tra istituzioni locali, rappresentanze sindacali e associazioni di categoria, ed è stato l’occasione – fa sapere la Provincia – per “un’ampia e aggiornata valutazione – insieme alla Prefettura di Piacenza e all’Ausl di Piacenza – della situazione piacentina dal punto vista economico e sanitario”, ma anche “per un proficuo scambio di vedute sulle linee di azione da sviluppare, nei prossimi mesi, sia sul fronte dell’economia che su quello del welfare”.

Ancora non semplice è ovviamente il contesto che – non differentemente dal quadro complessivo nazionale e regionale – riguarda anche Piacenza, benchè sia i dati economici (l’analisi del mercato del lavoro nel 2020 è stata illustrata dal direttore generale della Provincia di Piacenza, Vittorio Silva) sia quelli dell’emergenza sanitaria (la situazione sanitaria ed epidemiologica è stata sintetizzata dal direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino) confermino come il nostro territorio stia “sostanzialmente reggendo, nel complesso, meglio di quelli vicini”.

Leggi anche La pandemia colpisce il lavoro femminile: nel 2020 a Piacenza persi 3mila posti

“Il Tavolo provinciale per lo sviluppo – ha spiegato il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri – è una cabina di regia per il territorio, e continuerà ad essere convocato a cadenza regolare con precise finalità di confronto, consultazione e concertazione. Questo organismo, che era stato costituito già all’inizio della pandemia, sarà fondamentale per rafforzare la capacità di fare squadra e per sollecitare e sviluppare una progettualità condivisa che consenta al sistema-Piacenza di rilanciarsi, anche intercettando al meglio le risorse disponibili”.

Il presidente Barbieri e i componenti del Tavolo hanno esplicitato l’apprezzamento per la presenza per l’intera durata dell’incontro del prefetto di Piacenza Daniela Lupo, particolarmente attenta a tutte le istanze espresse durante l’appuntamento odierno.

All’incontro hanno partecipato:

Prefetto Daniela Lupo

Presidente Provincia e Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri

Direttore generale Provincia di Piacenza Vittorio Silva

Ausl PC: Luca Baldino, Giuseppe Sergi e Marco Delledonne

Sindacati: Gianluca Zilocchi (CGIL), Michele Vaghini (CISL), Francesco Bighi (UIL), Pino De Rosa (UGL)

Associazioni di categoria

CCIAA: Giannini Michela

Confesercenti: Nicolò Maserati, Samuelli Fabrizio,

Confindustria: Luca Groppi

Confapi: Andrea Paparo

ConfCommercio: Gianluca Barbieri

Cna: Enrica Gambazza

Confprofessioni: Emanuele Emani

Confcooperative: Daniel Negri

Coldiretti: Claudio Bressanutti

Legacoop: Fabrizio Ramacci

Libera Artigiani: Luigino Peggiani

Coldiretti: Luca Piacenza

Confagricoltura PC: Marco Casagrande, Filippo Gasparini, Elena Gherardi

CIA: Franco Boeri

Confartigianato: Maserati Maurizio (UPA)

Enti locali

Luca Quintavalla (sindaco di Castelvetro Piacentino)

Romeo Gandolfi (sindaco di Fiorenzuola d’Arda)