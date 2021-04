Federmoda e Terziario donna in piazza “Ristori adeguati e consentire riaperture il prima possibile”

Un picchetto di protesta, per chiedere a gran voce ristori adeguati e riapertura immediata di tutte le attività attualmente chiuse a causa della pandemia da Coronavirus.

Sono le istanze avanzate dagli imprenditori associati Federmoda – Confcommercio Emilia-Romagna e dalle imprenditrici del gruppo Terziario Donna, che oggi, venerdì 2 aprile, hanno dato vita a un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Emilia-Romagna. “Il settore dell’abbigliamento, infatti, – evidenzia Confcommercio – è uno dei più colpiti dalle chiusure imposte per arginare i contagi da Covid-19, con numerose attività portate alle soglie del fallimento ed altre che rischiano di scomparire per il protrarsi della pandemia. Come se non bastasse i ristori arrivati dal governo sono risultati esigui, rispetto alle perdite registrate da tutto il settore”.

Al fianco di Federmoda, sotto la regione è sceso anche il gruppo delle imprenditrici di Terziario Donna, per sottolineare come la crisi economica attuale “stia allargando il divario socioeconomico e lavorativo tra uomini e donne, gravando sulle spalle delle imprenditrici”. Per questo Federmoda e Terziario Donna hanno chiesto e ottenuto di incontrare il presidente della Regione Stefano Bonaccini, a cui hanno chiesto di farsi portavoce con il governo per ottenere ristori adeguati per gli imprenditori e le imprenditrici colpite dalla crisi e permettere la riapertura in sicurezza il prima possibile per tutte le attività attualmente chiuse.