Fedex-Tnt, Murelli (Lega) “Tutelare occupazione e sicurezza”

“Tutelare i posti di lavoro a Le Mose e il tessuto produttivo piacentino, ma anche la sicurezza”.

Così la deputata piacentina della Lega, Elena Murelli, membro della commissione Lavoro della Camera. “Positivo – afferma – l’impegno del governo ad aprire un tavolo istituzionale al Mise per il caso Fedex-Tnt annunciato a seguito della mia richiesta tramite interrogazione in commissione. L’esecutivo ha sottolineato l’instabilità dell’hub piacentino e il preoccupante impatto sociale sul territorio. Auspico in proposito una riforma della rappresentatività sindacale dove non si badi solo al numero di tessere, ma alle persone e alla meritocrazia. E, soprattutto, che si prendano provvedimenti seri e concreti nei confronti dei sindacati più violenti”.