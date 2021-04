Ferriere Trail Festival a quota 300 partecipanti, chiuse le iscrizioni

Si avvicina a grandi passi il 1° maggio, data del Ferriere Trail Festival e al momento sembrano esserci tutti i presupposti perché l’evento organizzato da ASD Piacenza Natural Sport, Pro Loco di Ferriere e Trail Valley si possa disputare regolarmente.

In queste ore il Comitato Organizzatore, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Ferriere (Piacenza), ha deciso chiudere le iscrizioni avendo raggiunto quota 300 iscritti. “Mai come quest’anno il Ferriere Trail Festival ha riscontrato un alto numero di iscrizioni – spiega Giuliano Obertelli, presidente di ASD Piacenza Natural Sport – e, per assicurare a tutti, atleti e volontari, la maggior sicurezza possibile, ci sembra giusto non oltrepassare la soglia dei 300 iscritti. È una decisione presa, anche alla luce delle più recenti disposizioni in materia di COVID 19, insieme all’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per la grande collaborazione, e siamo convinti sia una scelta corretta”.

“Il Ferriere Trail Festival – conferma la Sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi – sarà per il nostro comune e per l’intera Val Nure un importante momento di ritorno alla normalità, nel rispetto delle normative vigenti, dopo questo difficilissimo periodo. A maggior ragione non possiamo però abbassare la guardia proprio ora e quindi abbiamo condiviso con gli organizzatori la decisione di porre un tetto massimo alle iscrizioni, in modo da poter gestire l’evento anche a livello logistico nel miglior modo possibile, dal punto di vista della sicurezza, sul territorio comunale”.

Tre i percorsi previsti – Le gare in programma sono: Ferriere Classic Ring, 54 km con 3100 m di dislivello, che toccherà ben sette cime oltre i 1.300 m e che assegnerà 3 punti ITRA; Carevolo Trail Race, 31 km per 1600 m D+-, che assegnerà 2 punti ITRA; Panoramic Trail Race, 20 km e 900 m D+-. L’evento non si terrà solamente se l’Emilia Romagna sarà in zona rossa. Sul sito www.ferrieretrailfestival.it sono disponibili tutte le informazioni relative ai percorsi e ai protocolli da rispettare. (nota stampa)