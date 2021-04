Festa del cinema al Multisala Corso con “In the mood for love”

Una vera festa del cinema, quella in programma al Multisala Corso di Piacenza, con la proiezione del capolavoro di Wong Kar-wai, “In the mood for love”, doppiato in italiano e in versione restaurata in 4K. Un doppio appuntamento martedì 4 e mercoledì 5 maggio, dalle 19 e 45.

LA PRESENTAZIONE – Hong Kong, 1962. I coniugi Chow e i coniugi Chan si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. Sono il signor Chow e la signora Chan a rientrare più di frequente a casa ed è così che nel giro di breve tempo scoprono che i rispettivi consorti sono amanti. La volontà di comprendere le ragioni del tradimento subito li porterà a frequentarsi sempre più spesso e a condividere le sensazioni provate. In the Mood for Love è come una prigione; una romantica, sensuale, impalpabile e atemporale prigione. In cui i gesti si ripetono incessantemente e gli orologi non indicano nulla di significativo sul trascorrere del tempo (a quello ci pensano i dettagli, come il cibo o i vestiti, che aiutano a comprendere il cambio di stagione), ma si limitano al loro ruolo di custodi immoti dello status quo.

COME ACCEDERE IN SALA – Prenota il tuo biglietto via sms o whatsapp al 339-8705124 con: Nome, Cognome e recapito telefonico per ogni persona e indicando se congiunti. Le norme per entrare al cinema in sicurezza: indossa sempre la mascherina (chirurgica, ffp2 ma non di comunità), lavati spesso le mani, mantieni sempre il distanziamento minimo di un metro, non è possibile assumere cibi o bevande all’interno del cinema, accesso con temperatura misurata inferiore ai 37,5 gradi.