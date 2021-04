Fiorenzuola Bees, saluta il capitano Andrea Maggiotto

Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Andrea Maggiotto ai saluti. L’annuncio della separazione è stato comunicato in una nota.

“Il giocatore Andrea Maggiotto non è più parte del roster dei Bees – si legge -. Nelle 14 partite stagionali disputate in Serie B Old Wild West da capitano gialloblu, Maggiotto ha totalizzato 11,4 punti e 5,1 rimbalzi di media a partita. Andrea Maggiotto, arrivato nella stagione 2019/2020 in Serie C Gold Emilia Romagna in Val d’Arda, è stato prima dell’interruzione causa Covid il miglior realizzatore della scorsa stagione di Fiorenzuola con 18,4 punti a partita. Ad Andrea ”Maggio” il ringraziamento da parte della società Fiorenzuola Bees – conclude la nota – per queste due stagioni in gialloblu ed il migliore augurio per un futuro personale e sportivo di alto livello”.