Fiorenzuola Bees sconfitti in trasferta, Bernareggio 99 si impone per 80-74

Trasferta davvero impegnativa per Pallacanestro Fiorenzuola 1972, ospite in terra lombarda di Bernareggio 99. Alla fine gli ospiti escono sconfitti dal match con il risultato finale di 80-74.

LA PARTITA – Sono Timperi e Ricci a costruire il primo vantaggio in casa gialloblu con il 2-4 al 2’; le mani delle due squadre sono abbastanza fredde ad inizio incontro, consapevoli anche dell’importanza dei punti in palio (sebbene per obiettivi diversi). Allodi inchioda la stoppata su Ka e nella meta’ campo offensiva scrive a referto 5-6; Galli con l’iniziativa personale fa nuovamente male agli scorpioni, costringendo al 5’ coach Cardani al primo timeout pieno. 7-10. Laudoni si mette in proprio con 6 punti personali, ma i Bees sono sul pezzo e con Bracci si riportano sul +4: 11-15. E’ sempre Laudoni l’uomo in piu’ di Bernareggio, ed impatta sul finire del quarto sul 16-16, con il primo quarto che si chiude sul 20-19.

Ka inchioda la schiacciata del 26-22 per i padroni di casa, con Quartieri che dal perimetro porta a 31 le lunghezze dei padroni di casa. E’ Livelli con il classico trick shot e gioco da 3 punti che scrive -2 per Fiorenzuola. La dunk spettacolare in campo aperto di Timperi pareggia i conti, ma ancora Quartieri fa mettere la freccia a Bernareggio per il 36-33 del 18’. Aromando è bravo a concedere 2 possessi pieni di vantaggio agli scorpioni di Bernareggio, che Fowler e Ricci annullano con un colpo di coda di classe sul finale di quarto. A meta’ partita e’ 40-40.

Galli inaugura con il jumper il secondo tempo, ma Bernareggio alza il proprio ritmo e con grande fisicita’ prova ad allungare con l’entrata di Aromando e il tap in nel pitturato di Tsetserukou dopo il rimbalzo offensivo. 50-45. Ricci converte il cioccolatino di Galli per riagganciare Fiorenzuola al 25’ (50-49), ma Aromando da 3 punti dà ancora respiro alla manovra di Bernareggio. Allodi fa -2 al 27’, ma sul contropiede di Tedeschini dopo 60 secondi coach Galetti chiama timeout per tamponare l’esplosione dei locali. 57-51. Un ottimo Allodi con 4 punti personali prova a far rientrare Fiorenzuola, ma con il pressing tutto campo Bernareggio riesce a chiudere anche il terzo quarto in vantaggio per 63-58.

Nell’ultimo quarto Timperi con la tripla e Ricci con un break di 5-0 impattano sul 63-63 al 32′; la partita diventa intensa e punto a punto, con Quartieri che imbecca Laudoni per il +5 Bernareggio in un PalaReds molto caloroso nonostante la gara a porte chiuse. E’ ancora Laudoni con 4 punti personali da dentro l’area a dare due possessi di vantaggio a Bernareggio al 38′ (76-71). Allodi con 1/2 dai liberi e i conseguenti errori al tiro proprio del lungo parmense e di Galli non riescono in un ennesimo tentativo di ricucire il mini-gap, con la schiacciata di Aromando sulla sirena che chiude la gara sull’80-74 per Pallacanestro Bernareggio.

18ª Giornata Campionato Serie B Girone B Old Wild West

Pallacanestro Bernareggio 99 vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 80-74

(20-19; 40-40; 63-58)

Bernareggio 99: Ka 6; Ghedini; Laudoni 18; Aromando 19; Todeschini; Tsetserukou 18; Quartieri 6; Almansi 5; Baldini 2; Giorgetti ne; Adamu; Gatti 6. All. Cardani.

Fiorenzuola Bees: Galli 4; Timperi 12; Bracci 6; Rigoni ne; Livelli 8; Allodi 20; Zucchi ne; Fowler 3; Fellegara ne, Bussolo ne; Brighi 5; Ricci 16. All. Galetti