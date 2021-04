Fiorenzuola, libretto e targa commemorativa per ricordare i 100 anni dall’assalto alla cooperativa di consumo

Nota stampa Anpi Fiorenzuola

Cento anni fa, esattamente il 19 aprile 1921, un folto gruppo di squadristi fascisti dava l’assalto e incendiava la Cooperativa di consumo di Fiorenzuola, fondata nell’anno 1900, allora situata all’angolo tra via Liberazione e via Teofilo Rossi.

L’ANPI di Fiorenzuola d’Arda e la Coop Alleanza 3.0, erede e continuatrice del movimento cooperativo italiano, vogliono ricordare il drammatico episodio pubblicando un volumetto che ricostruisce il fatto, distribuito all’ingresso del Centro Commerciale Cappuccini nella giornata di sabato 17 aprile, dalle ore 15 alle ore 18. I soci ANPI, i clienti Coop e i cittadini tutti, sono inoltre invitati alla cerimonia per l’apposizione di una targa a ricordo sull’immobile che fu oggetto dell’assalto, che si terrà nella mattinata dello stesso giorno, alle ore 11, in via Teofilo Rossi/piazzetta San Francesco. La cerimonia si svolgerà naturalmente nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti COVID 19.