Forte vento in città e provincia, giornata di super lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza.

Un albero è caduto su di un’auto in sosta, vicino ai giardini pubblici tra via Radini Tedeschi e via Torquato Perdoni. L’albero ha fondato il tettuccio, il parabrezza e il cofano di una Peugeot 206. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

Altri interventi simili, nel pomeriggio, lungo la via Caorsana e il Pubblico Passeggio, così come a Rivergaro e Fiorenzuola, in località Case Bruciate.