Forza Italia si prepara alle elezioni. Gasparri “Senza di noi il centrodestra non vince”

Forza Italia si prepara alle elezioni: nel 2021 andranno al voto, in provincia di Piacenza, 8 Comuni seppur con le scadenze dilatate dalla pandemia. Un vero e proprio preludio al vero banco di prova: le amministrative di Piacenza del 2022.

Gli azzurri serrano le fila con un richiamo all’unità a pochi giorni dalle defezioni eccellenti nel Comune di Castelsangiovanni, quelle che avevano spinto il commissario provinciale Gabriele Girometta a usare toni duri contro la campagna acquisti messa in campo dagli ex (o forse no) alleati Fratelli d’Italia.

Nell’incontro promosso a Piacenza da Forza Italia, con il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, e il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale, il partito cerca “di serrare le fila, mettere in moto la campagna elettorale – dice Gasparri – lubrificando i meccanismi e cercando maggiore coesione nell’ambito del centrodestra e nell’ambito di Forza Italia, senza la quale – ammonisce – non ci sono possibilità di vittoria”.

“Ci sono esponenti di altri partiti che ostentano consenso, ma senza quella componente moderata, con una cultura di governo come Forza Italia il successo non è fattibile – continua -. Qui l’obiettivo è tenere uniti i ranghi del centrodestra, di questo abbiamo parlato con il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, al termine di un anno molto difficile dovuto agli effetti della pandemia, così come alcune situazioni complesse legate al settore produttivo (logistica, ndr) del territorio”.

All’incontro erano presenti anche il Commissario Provinciale Gabriele Girometta e il Coordinatore per Piacenza Leonardo Bersani.

“Il centrodestra è unito e granitico a fianco di Patrizia Barbieri, sosteniamo questa amministrazione che sta lavorando veramente bene – dice Aimi -. Barbieri è un punto imprescindibile, per noi è il sindaco migliore, anche in vista delle elezioni 2022”.

“Con il senatore Gasparri così come altri esponenti di Forza Italia c’è un rapporto costante di confronto – commenta il sindaco e presidente della Provincia Barbieri, al termine dell’incontro – su tematiche che hanno un riflesso anche sul nostro territorio. Ci siamo soffermati sugli effetti della crisi generata dalla pandemia, rispetto alle esigenze di risposta dei territori”.