Fratelli d’Italia “Il mondo dello sport non può più attendere, riaprire piscine e palestre”

E’ un passaggio del comunicato diffuso ieri dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza, che si schiera “in modo aperto a favore della ripartenza anche delle attività sportive. Il nostro movimento politico – si legge nella nota – è da tempo in prima linea anche a Piacenza nel sostenere la necessità della riapertura in sicurezza di impianti sportivi, piscine e palestre, permettendo la ripresa dell’attività di un settore fondamentale per la salute e l’economia nazionale, un comparto che ha perso in quest’anno un ingente fatturato, con la impossibilità oggettiva per numerosi e qualificati professionisti di poter lavorare. Occorre quindi assolutamente avviare la ripartenza dello sport – sostengono gli esponenti di Fratelli d’Italia – essendo possibile farlo in condizioni di estrema sicurezza, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico già emanate l’anno scorso alle quali, è bene ricordarlo, tutti i gestori di strutture sportive si erano adeguati sostenendo notevoli spese prima della loro definitiva chiusura nell’ottobre scorso. A dette misure – prosegue la nota – se ne potrebbero aggiungere altre volte ad aumentare ancora di più il livello di sicurezza, solo a patto che il Comitato Tecnico Scientifico le prescriva nella convinzione, ad oggi non emersa, che lo sport è vita e fa bene alla salute. Assistere passivamente all’evidente contraddizione scientifica e sanitaria che vuole le palestre chiuse e i bus sovraffollati non è più possibile: occorre superare incomprensibili pregiudizi – conclude la presa di posizione di Fratelli d’Italia – e anche con l’emanazione di eventuali nuove prescrizioni, purché ispirate al buon senso, consentire al mondo dello sport di potere tornare a correre dopo troppi mesi di chiusure più pretestuose che scientificamente supportate.”