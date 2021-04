Gas Sales in trasferta a Vibo Valentia per la sfuda contro Tonno Callipo

Calendario fitto di gare per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domani, domenica 11 aprile, affronterà in trasferta Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia alle ore 17 nella quinta giornata di Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca.

Dopo tre vittorie importanti arrivate con Verona, Modena e Cisterna per i biancorossi è arrivata una battuta d’arresto contro Milano nella gara casalinga disputata giovedì sera. L’obiettivo per Clevenot e compagni, quindi, è lasciare alle spalle la sconfitta contro i meneghini e di ripartire, per continuare il percorso nel girone e conquistare l’accesso alle semifinali. Al momento Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha 7 punti in classifica e si trova appaiata ad altre due formazioni, Cisterna e Ravenna contro cui giocherà il 18 aprile.

Tra i migliori nel match con Milano c’è sicuramente Oleg Antonov, schiacciatore che sta dando un importante contributo ai biancorossi con giocate di qualità:

“Dopo tre vittorie si è interrotta la nostra striscia positiva, ora non dobbiamo perderci d’animo. La prossima gara la giocheremo con Vibo Valentia, dovremo resettare quello che è successo nella gara contro Milano. L’obiettivo è cercare di fare una buona partita, fare quello che sappiamo fare e tornare con una vittoria. Giocare subito rappresenta un aspetto positivo, così possiamo subito riscattarci per riprendere il nostro percorso”.

Dopo l’uscita nei Play Off Scudetto contro Monza, i padroni di casa guidati in panchina da coach Valerio Baldovin sono incappati in qualche difficoltà nel pool per il 5° posto. Al momento, infatti, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è ferma in classifica a 3 punti con all’attivo un solo successo conquistato contro NBV Verona.

STATISTICHE

Precedenti: 4 (nessun successo Vibo, 4 successi Piacenza)

Precedenti in stagione: 2 gare in Regular Season (2 successi Piacenza)

Precedenti nei Play Off 5° Posto: nessuno

EX: Oleg Antonov a Vibo Valentia nel 2017/18, Michele Baranowicz a Vibo Valentia nel 2019/20; Fabio Fanuli a Vibo Valentia nel biennio 2010-2011, Marco Izzo a Vibo Valentia nel biennio 2016-2017

A caccia di record:

Nei Play Off 5° Posto: nessuno

In carriera: Aboubacar Drame Neto – 9 punti ai 700, Davide Saitta – 3 battute vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trasferta in Calabria con Ego Airways

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha scelto di volare in Calabria con EGO Airways, la nuova compagnia aerea italiana che, proprio da pochi giorni, ha annunciato numerose rotte che collegheranno Nord e Sud del nostro Paese.

Il viaggio, che ha coinvolto la squadra di biancorossa, è avvenuto in occasione della quinta giornata di Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca in programma domenica 11 aprile alle ore 17 e che vedrà i biancorossi affrontare in trasferta Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Dall’aeroporto di Parma Clevenot e compagni si sono imbarcati sabato 10 aprile sul volo EGO Airways delle ore 10.20 con arrivo previsto a Lamezia Terme alle ore 11.55. Una volta giunti a destinazione gli atleti e tutto lo staff si sono trasferiti a Vibo Valentia secondo il programma previsto.

“Un team amato come la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ed EGO Airways, compagnia in cui batte un cuore in parte piacentino: non avrei potuto sperare in una collaborazione più significativa ed entusiasmante in queste settimane che vedono il nostro debutto ufficiale nei cieli italiani – ha dichiarato il Presidente di EGO Airways Marco Busca – A renderci ancora più orgogliosi, contribuisce il fatto di “sostenere” lo sport in questo particolare momento storico in cui gli spostamenti sono considerati un elemento critico: garantire una trasferta sicura, confortevole e rapida, è un piccolo passo, ancorché simbolico, verso un ritorno alla normalità che auspichiamo avverrà il prima possibile”.

“Siamo orgogliosi di far parte del network di EGO Airways, la nuova compagnia aerea tutta italiana, ed oggi lo siamo ancor di più alla notizia della recente collaborazione con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il volley come ogni attività sportiva, dilettantistica o professionale, è un potente strumento di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale oltre a contribuire alla crescita e alla ripresa economica. Siamo lieti che la collaborazione tra l’aeroporto e la compagnia aerea possa contribuire alla ripartenza di un importante settore come lo sport, anch’esso duramente colpito dalla pandemia, che per noi rappresenta anche un rilevante segmento di mercato al pari del turismo” ha dichiarato il presidente della Sacal Giulio De Metrio.