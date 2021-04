Gilda “Nessun confronto sulle misure di sicurezza per il rientro a scuola”

“Contrariamente a quanto riferito da alcune fonti politiche, la Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza tiene a puntualizzare che in merito alla recente Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, inerente la gestione di Covid in ambito scolastico, non ci risulta alcun confronto con i sindacati di categoria relativo alle due province all’ovest del territorio regionale”.

Così Salvatore Pizzo, Coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza: “Solo dopo che l’atto è stato emesso, tramite l’ufficio scolastico territoriale, – spiega – esso è stato trasmesso anche ai rappresentanti degli insegnanti parmensi e piacentini “per conoscenza” come se i docenti fossero una parte collaterale e non fondamentale del panorama scolastico”.