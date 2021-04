Giovane ferito in strada a Calendasco, si cerca l’aggressore

Episodio dai contorni ancora da chiarire nella serata del 6 aprile a Calendasco. Un giovane è rimasto ferito ai giardinetti di via Dante Alighieri a seguito di un’aggressione da parte di un’altra persona.

La vittima, un 21enne soccorso dai sanitari del 118, è stata trovata con alcune ferite superficiali al petto e all’addome che sarebbero compatibili con un’arma da taglio.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, l’auto medica e una pattuglia dei carabinieri di Castelsangiovanni che stanno cercando di ricostruire i fatti, raccogliendo alcune testimonianze. Si cerca l’uomo che avrebbe aggredito il giovane dopo una lite.

Quest’ultimo si trova in condizioni serie ma non in pericolo di vita ed è stato condotto al Pronto Soccorso di Piacenza.

Il ferito è stato trovato riverso nel giardino pubblico davanti ad un chiosco-bar chiuso. Secondo una prima ricostruzione sarebbe arrivato da solo fino all’area verde: si ipotizza dunque che l’aggressione sia avvenuta a in un altro luogo, forse in prossimità dell’argine del Po.

