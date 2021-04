Grande Bakery, batte anche Rieti e conquista la Coppa Italia

Pasqua indimenticabile per una grande Bakery Piacenza, che domenica pomeriggio ha superato anche Rieti nella finalissima di Cervia con il punteggio di 69-66 portando a casa la sua prima Coppa Italia di Serie B.

E’ stata un’altra gara sofferta per i biancorossi, costretti a lungo ad inseguire gli avversari, prima del sorpasso decisivo arrivato negli ultimi secondi grazie ai tiri liberi di Udom. Festa grande al termine della partita per un risultato che resterà nella storia del club. “Sono veramente contento – le parole a caldo di coach Campanella – ringrazio il nostro presidente che non ci fa mai mancare niente, dedico questa vittoria a mia moglie e alla mia famiglia”.

