Grave incidente sull’A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, traffico deviato

Grave incidente nel primo pomeriggio del 19 aprile lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna, a causa di uno scontro tra due camion il traffico è bloccato con alcuni km di coda, all’altezza del km 88. Per consentire l’intervento dei soccorsi è stato necessario chiudere il tratto interessato al transito dei mezzi.

AGGIORNAMENTO SUL SITO DI AUTOSTRADE

Consigliati percorsi alternativi per chi viaggia verso Bologna: si può uscire a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Fidenza. Sul luogo dell’evento sono giunti i mezzi di soccorso e il personale di autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale. Sono molto gravi le condizioni di uno dei camionisti coinvolti.

IN AGGIORNAMENTO