Gruppi di cammino, si parte il 3 maggio. Aperte le iscrizioni, ancora posti disponibili

Si sono aperte questa settimana, le iscrizioni ai “Gruppi di cammino” che l’Amministrazione comunale di Piacenza ha attivato per offrire, agli over 65 e alle persone in condizioni di fragilità, l’opportunità di conciliare attività motoria e socialità.

Al via lunedì 3 maggio, il progetto coinvolge non solo istruttori qualificati che accompagneranno i partecipanti in una passeggiata della durata di circa 90 minuti, ma anche figure che animeranno il percorso con informazioni e approfondimenti di vario interesse: dall’insegnante di yoga Diletta Pinazzi al nutrizionista Michele Gobbi, dalla guida ambientale ed escursionistica Annalisa Guaraldo al medico internista di Progetto Vita Onlus – Lifestyle Giusi Bisceglie, nonché la psicologa Lucia Catino.

Due gli incontri settimanali, con diversi punti di riferimento in base al quartiere di residenza: Farnesiana, Piacenza Ovest, Parco Giovanni Paolo II (Galleana), Pubblico Passeggio e Besurica. I dettagli sul ritrovo e l’orario di partenza saranno forniti al momento dell’iscrizione, per la quale occorre rivolgersi al centro Physiotrainer in via Morigi 35, contattabile dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 anche al 320-8734279. La quota associativa è di 16 euro per venti camminate, che si terranno in gruppi composti da un minimo di 6 a non oltre 15 persone, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid.

Per maggiori informazioni, si può contattare l’ufficio Attività socio ricreative del Comune di Piacenza al numero 0523-492724/43 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.