Guasto alla rete elettrica a Rivalta, altri disagi tra Gazzola e Gragnano

Guasto alla rete elettrica a Rivalta, nel tarda serata del 10 aprile. Un intero quartiere nella zona della Ghisona è rimasto senza elettricità fino alle prime ore del mattino dell’11 aprile.

Non sono mancati disagi anche in altre frazioni nei Comuni di Gragnano Trebbiense e di Gazzola, dove si sono verificate numerose interruzioni della corrente, della durata di pochi minuti o di alcuni secondi. A Tuna, secondo quanto hanno fatto sapere alcuni lettori, l’elettricità è rimasta sospesa per 30 minuti.