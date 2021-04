I Contadini Resistenti sbarcano a Eataly

Sabato 17 aprile dalle 9 alle 18, nell’ambito del mese sui formaggi, i Contadini Resistenti in collaborazione con Slow Food Piacenza, parteciperanno ad una giornata speciale in cui si dà spazio alle piccole realtà contadine virtuose locali. Una delegazione dei Contadini Resistenti avrà così l’opportunità di colloquiare con il “popolo di Eataly” e andare in città a presentare i propri prodotti.

“E’ un’occasione – spiegano – che i Contadini colgono con molto entusiasmo in quanto, pur con le tante fatiche e difficoltà del momento, amano il contatto con la gente, amano raccontare le proprie scelte di vita e approfondire i metodi di produzione con chi è interessato. Il messaggio di un’agricoltura sana e sostenibile nel rispetto dell’ambiente, i Contadini Resistenti lo divulgheranno concretamente domani attraverso i loro prodotti. Chiunque potrà assaggiare ed acquistare come in un normale mercato contadini interfacciandosi direttamente con i produttori. Saranno presenti i nostri formaggi di capra stagionati e freschi, i salumi e formaggi vaccini artigianali di montagna, la birra biologica contadina a ciclo chiuso, il vino biologico delle valli di Ziano, le ottime conserve e preparati di Lugagnano e tutte le speciali spezie e composte della golena del Po”.

Successivo appuntamento: Domenica 18 dalle 9 alle 13 tutti in piazza a Rivergaro per il Mercato della Terra in collaborazione con Slow Food.