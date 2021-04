I servizi sociali ai tempi del Covid raccontati in una tesi di laurea

Conoscere i servizi offerti dai Servizi Sociali territoriali grazie a una tesi di laurea. Tutto ciò è avvenuto a Cadeo (Piacenza) grazie a Sara Delfanti, neolaureata in Servizi Sociali.

“Sara Delfanti da circa un anno opera con noi attraverso l’incarico con una cooperativa sociale e si occupa di anziani e dello sportello col pubblico – spiega Marco Bricconi, sindaco di Cadeo -. La sua tesi di laurea è uno splendido dono per tenere traccia del grande lavoro fatto dai nostri Servizi Sociali nel 2020 e poterlo consegnare ai posteri, ma anche uno strumento operativo fruibile da amministratori e dipendenti del settore di oggi e di domani”.

“Nella tesi mia dopo aver descritto brevemente la storia dei servizi sociali in Italia e il ruolo dell’assistente sociale – spiega Delfanti – ho presentato il settore dei servizi sociali del Comune di Cadeo illustrandone in maniera approfondita l’organizzazione generale e i vari servizi svolti suddivisi per principali aree di intervento. Ho ripercorso l’evoluzione e l’impatto che l’esplosione dell’emergenza Covid-19 ha avuto nell’organizzazione del settore servizi sociali e nell’erogazione dei servizi, alcuni modificati e altri introdotti ad hoc. Nelle conclusioni ho evidenziato l’importanza e la complessità del servizio sociale, anche di un piccolo comune, soprattutto in una situazione di emergenza come quella vissuta a causa del coronavirus”.

“Leggendo il lavoro fatto si tocca con mano l’immenso sforzo fatto nell’anno appena trascorso dal nostro Ufficio, dai buoni spesa fino agli interventi domiciliari, che hanno richiesto un impegno e un’organizzazione complessa. E soprattutto, ci si rende conto di quanti servizi la nostra Amministrazione ha offerto e offre tuttora, nonostante la pandemia”, aggiunge la vicesindaca Marica Toma. Ho letto molto volentieri la tesi e tra le pagine emerge con forza l’umanità e la passione messa nel lavoro da parte di dipendenti, volontari e Auser, in una situazione sconosciuta e nuova per tutti”.

“I servizi alla persona generano valore, sempre, e a beneficio dell’intera collettività – conclude il primo cittadino Bricconi – e in questa pubblicazione il valore della nostra comunità, attenta alla persona ed inclusiva, emerge con chiarezza”.