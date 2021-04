Il 22 aprile su Zoom il webinar “Blockchain e intelligenza artificiale”

È in programma giovedì 22 aprile alle 17 e 30 sulla piattaforma Zoom il webinar gratuito “Blockchain e intelligenza artificiale” organizzato dalla categoria Unimatica di Confapi Industria Piacenza in collaborazione con Banca Mediolanum.

A intervenire, nel corso dell’incontro, saranno Demetrio Migliorati, head of innovation, Luigi Telesca, cofounder e ceo di Trakti Ltd e ceo di Exrade srl, e Davide Benedetti in rappresentanza di Unimatica Piacenza.

“Quando si legge di Blockchain la prima cosa che viene in mente sono i Bitcoin, ma la tecnologia ha molte altre applicazioni vicine alla vita comune di ogni azienda – spiega il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – lo scopo dell’incontro sarà proprio quello di illustrare le potenzialità e di descrivere alcuni esempi concreti di messa in pratica in ambito, tra gli altri, bancario e contrattuale, grazie all’intervento di esperti del settore. Questa è una delle iniziative con cui la nostra associazione dimostra ancora una volta la volontà di aggiornarsi e associati, proponendo temi e approfondimenti a 360 gradi”.