Il manifesto politico di Paola De Micheli: lavoro, merito e nuovo umanesimo

Il rilancio dell’Italia dopo la pandemia, la centralità dell’uomo e dei sui bisogni e una frase simbolo di Alcide De Gasperi: “Politica vuol dire realizzare”. Ci sono queste e altre idee legate alla modernizzazione dell’Italia, senza lasciare indietro le persone più fragili e più colpite dalla crisi, nel manifesto lanciato dalla parlamentare piacentina del Partito Democratico ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Il testo è stato pubblicato sul quotidiano “Il Foglio” ed è reperibile sul sito di Rigenerazione Democratica

Paola De Micheli per presentarlo è intervenuta a “Fuoridallabolla”, la trasmissione in streaming su Twitter, e sui suoi social. Il manifesto è aperto ad adesioni e a contributi, mentre nei prossimi mesi verranno prodotte proposte da sottoporre al Partito Democratico e all’intero campo progressista.

Ecco la presentazione da Fb di Paola De Micheli:

L’essere umano e la sua dignità sono la misura di ogni scelta politica: è questo il cuore del nostro manifesto per un #nuovoumanesimo oggi pubblicato da Il Foglio.

Nuovo umanesimo non significa solo proteggere la salute e il benessere delle donne e degli uomini di questo Paese, ma farne il vero metro di valutazione del nostro agire, porre le loro ambizioni e fragilità come il motore di ogni cambiamento. Come diceva De Gasperi “Politica vuol dire realizzare”: è una frase che ci riporta a uno dei compiti fondamentali della democrazia, compiere scelte per il bene della comunità. Nel manifesto troverete una mappa per ridisegnare insieme il futuro, il rapporto tra l’Italia e l’Europa, le sfide del lavoro con la trasformazione digitale e dell’ambiente, la ripresa della dimensione sociale dopo la pandemia. Aspetto il vostro contributo di idee e la vostra partecipazione.