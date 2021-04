“Il modello Amazon è importante, impatta in maniera significativa, per numero di addetti, sui territori nei quali sono presenti le sue piattaforme logistiche. Ma ovviamente è un modello che va rivisto: dal punto di vista fiscale, come per altre piattaforme digitali, e sia come modello produttivo. Dve essere legato a una compatibilità e sostenibilità di vita dei lavoratori. I diritti spesso devono essere conquistati, questo lo mettiamo in conto, e ci deve essere dall’azienda maggiore responsabilità e disponibilità al dialogo. Si posso raggiungere risultati di produttività anche con il confronto con i sindacati”.

Così Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, davanti ai cancelli di Amazon a Castelsangiovanni (Piacenza), dove ha fatto tappa nell’ambito del tour “Il lavoro cambia anche noi!”, un modo diverso da parte del sindacato di incontrare i propri iscritti, in vista della Festa del Primo Maggio.

Presenti Luca Malcotti, vice segretario generale UGL e segretario nazionale dell’UGL Terziario, Fabio Milloch, segretario confederale UGL, Tullia Bevilacqua, segretario regionale Ugl, Pino De Rosa, segretario UTL Piacenza, così come i consiglieri regionali Giancarlo Tagliaferri (FdI), Matteo Rancan (Lega), il consigliere comunale di Piacenza Nicola Domeneghetti (FdI), e il vice sindaco di Castelsangiovanni Corrado Pozzi, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

La scelta di Ugl è caduta su Amazon non a caso, sia perché nella prossima settimana si terranno le elezioni delle rsu nello stabilimento, sia per porre l’accento su un settore, come la logistica, al centro di vertenze complesse.

L’ultima è quella di FedEx – Tnt, che ha annunciato di voler abbandonare il sito produttivo di Piacenza, dopo gli scontri accesi con il sindacato autonomo Si Cobas.

“Le posizioni estremistiche non pagano mai – continua Capone -, se ci sono difficoltà nel migliorare le condizioni di lavoro, queste vanno regolate all’interno dei contratti collettivi nazionali e con un confronto, tra azienda e rappresentanti sindacali, assolutamente franco e chiaro ma finalizzato a migliorare la capacità di produzione insieme ai diritti dei lavoratori. Non siamo d’accordo con il ricorso a posizioni estremistiche che tendono a massimizzare i contrasti. La lotta di classe è finita da tempo. Si deve trovare un accordo tra aziende e lavoratori, questo per produrre, avere lavoro e non avere problemi occupazionali”.

Dopo oltre un anno di limitazioni imposte dalla pandemia, “il mondo del lavoro – continua Capone – mostra preoccupazioni grandissime. I lavoratori che hanno ottenuto ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti, non sanno cosa accadrà quando finiranno queste misure di sostegno. Non tutte le aziende saranno in grado di riaprire e produrre come prima. Per non parlare poi di 960mila nuovi disoccupati, certificati Istat, nonostante il blocco dei licenziamenti. Questo perché – dice – sono saltate intere filiere: quella del turismo, lavoratori stagionali, ristorazione. Quelle non si recuperano più, non solo nell’immediato, ma anche nel tempo. A questo si aggiungono i timori per un piano vaccinale sempre preannunciato ma mai realizzato a pieno: andiamo avanti ad annunci ma non riusciamo a tradurli nel concreto. Sono i limiti delle politiche europee e di quelle italiane. In alcune situazioni bisognerebbe avere il coraggio di procedere in autonomia, se necessario, con l’acquisto di vaccini. Questo per garantire la priorità delle priorità: mettere in sicurezza la popolazione”.