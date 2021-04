FedEx-Tnt, Barbieri “Comportamento inaccettabile, nostro obiettivo tutelare i lavoratori”

“E’ inaccettabile che una multinazionale scarichi un tema ad impatto sociale così elevato su un territorio senza colpo ferire”.

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri è intervenuto in consiglio comunale sulla vertenza Fedex Tnt, dopo che l’azienda ha fatto sapere che la chiusura della sede locale è “irrevocabile” e “di non avere possibilità di ricollocazione dei 280 lavoratori presso i propri stabilimenti”. Barbieri ha stigmatizzato il “carattere unilaterale di una decisione aziendale assunta da una multinazionale in assenza totale di concertazione e senza alcun tipo di preavviso: quello che non accetto come territorio è aver detto di aver trovato a Piacenza una situazione instabile per giustificare questa decisione irrevocabile”.

“La richiesta del tavolo interministeriale è già stata avanzata la settimana scorsa – ha aggiunto -, abbiamo lavorato alacremente, e continuiamo a farlo, per fare in modo che questa tematica venga affrontata da chi ha il potere di mettere al tavolo queste multinazionali che non lavorano solo a Piacenza. Su questa vicenda nessuno ha dormito, quello che è accaduto deve vedere la reazione compatta del territorio, sempre con lo spirito democratico, con il dialogo ed una interlocuzione costruttiva: ecco perche non si possono fare delle contrapposizioni ai sindacati, ma devono esserci obiettivi di lavoro concreti che ci vedono lavorare con i sindacati”.

Riferimento, quest’ultimo, alla manifestazione dei Si Cobas contro la Cgil andata in scena nella mattinata di lunedì davanti alla Camera del Lavoro di via XXIV Maggio: “Esprimo la mia solidarietà nei confronti di Cgil, magistratura e forze dell’ordine – le parole del sindaco -, non è possibile che ci siano manifestazioni che non sono manifestazioni democratiche, ma invece situazioni a rischio con slogan, insulti, cartelli, che non sono sicuramente a salvaguardia dei posti di lavoro, quello invece per cui noi tutti dobbiamo lavorare insieme”.

“Dobbiamo ottenere la tutela dei posti di lavoro – ha concluso – ed evitare che certe azioni scriteriate si trasformino in bombe sociali sul nostro territorio. Questo è cio che ho fatto presente a FedEx e penso che da qui a Roma la questione debba essere affrontata come merita”.