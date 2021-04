“Il tempo lungo”, film documentario dedicato a Bertolucci è disponibile sulla piattaforma Chili.

Le modalità di visione dell’opera sono quelle previste dalla piattaforma; il noleggio che consente la

visione entro 28 giorni e nelle 48 ore dal primo PLAY e l’acquisto, che permette di vedere l’opera

tutte le volte che si vuole senza nessuna limitazione.

Foto 2 di 2



L’opera, firmata dal regista piacentino Andrea Canepari con la produzione di Cravedi Produzione Immagini, prende le mosse dal capolavoro di Bernardo Bertolucci “Novecento” ed è stata girata in provincia di Piacenza, tra Gragnano, Caorso e Agazzano, soprattutto a Turro di Podenzano per gli interni, nonché a Busseto e dintorni.

LA TRAMA – Demesio Lusardi, classe 1927, è nato ad Agazzano, provincia di Piacenza. La sua vita da bracciante agricolo lo ha portato a spostarsi continuamente tra la provincia di Piacenza e Parma per poi fermarsi definitivamente a Roncole, alle Piacentine, dove nel 1976 è diventato, con tutta la famiglia Lusardi, proprietario della Corte le Piacentine. Nel 1976 Bernardo Bertolucci decide di girare il suo film Novecento proprio alla Corte le Piacentine e di affidare la parte del contadino Censo Dalcò a Demesio. Oggi Demesio, a novant’anni, desidererebbe rivivere quell’esperienza d’attore in un nuovo film e recitare accanto ai suoi vecchi amici: Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli e Dominique Sanda.

L’EQUIPE – Il percorso narrativo nasce da un’idea di Simona Brambilla, Andrea Canepari, Gianni Cravedi, Tommaso Ferrari, Stefania Guardincerri condivisa con Marco Maccaferri, Mauro Mozzani, Matteo Prati. La produzione del film è firmata dalla piacentina Cravedi Produzione Immagini con la coproduzione di Filo di Paglia e Manicomics Teatro. Il film è stato realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna e Camera di Commercio di Piacenza. La colonna sonora è stata curata da Umberto Petrin al pianoforte e Marco Domenichetti, piffero e flauti, che hanno registrato i loro contributi negli studi dell’Elfo di Tavernago con la supervisione di Paolo Stabellini e Alberto Callegari.

IL COMMENTO – Il produttore piacentino Gianni Cravedi e il regista Andrea Canepari esprimono la soddisfazione di tutto il gruppo che ha lavorato a quest’opera per questa importante distribuzione. “In un momento di difficoltà per la cultura e il cinema, a causa della chiusura imposta dalla pandemia, le piattaforme sono un canale importante e decisivo per poter distribuire i contenuti e raggiungere il pubblico. In particolare siamo contenti di essere stati selezionati da una piattaforma come Chili, che ringraziamo per la possibilità che ci offre, perchè è una realtà nata in Italia che si è sempre caratterizzata per l’attenzione alla cultura e alle piccole produzioni indipendenti, come la nostra. Ci sono sicuramente opere di nicchia che meritano di essere viste e raggiunte dal pubblico e spesso questo non è possibile attraverso i normali canali della distribuzione televisiva o cinematografica. Una storica difficoltà con cui anche noi ci siamo misurati e che è aumentata con la chiusura delle sale e delle proiezioni. Speriamo che attraverso questa piattaforma “Il tempo lungo” e il suo protagonista Demesio Lusardi possano raggiungere molte persone e toccare le corde dei sentimenti come è successo a noi nell’incontro con questo straordinario personaggio, che è ritornato a recitare dopo oltre quarant’anni da “Novecento” e che ci ha permesso di rendere omaggio al cinema di Bernardo Bertolucci.”