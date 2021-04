In attesa del titolare, a Gragnano arriva il nuovo medico di base

Nuovo medico di base a Gragnano: sarà la dottoressa Elong Ngono Hermine a sostituire, fino alla nomina del titolare, il dottor Francesco Molinari che ha cessato l’attività per limiti di età.

La dottoressa ha incontrato il sindaco Patrizia Calza: “Un incontro estremamente utile per parlare dei molteplici servizi che sono attivi sul nostro territorio e che richiedono la collaborazione del medico di base – sottolinea il primo cittadino in un post su Facebook -. Ci auguriamo che la permanenza della dottoressa, estremamente gentile e disponibile, possa costituire un’esperienza arricchente per la sua carriera lavorativa”.

“Nel contempo ringraziamo ancora il dottor Molinari per il prezioso servizio svolto in tanti anni a favore della nostra comunità”.