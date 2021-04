In ricordo di don Borea, don Beotti, Daveri, Berti e Ziliani: la commemorazione dei Partigiani Cristiani

In occasione dell’annuale celebrazione della Liberazione, la sede di Piacenza dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani intende ricordare l’impegno dei cattolici nella Resistenza.

Lo farà con una Santa Messa – sabato 1 maggio alle ore 18 nella Chiesa di San Pietro Apostolo in via Carducci a Piacenza – a suffragio di don Giuseppe Borea, di Francesco Daveri, di don Giuseppe Beotti, di Giuseppe Berti, di Nato Ziliani “e di tutti gli amici che si sono battuti per il conseguimento ed il mantenimento della libertà e della democrazia nel nostro Paese”.

“Rievocare i momenti resistenziali e l’unità di un popolo intero, compresi i cattolici, laici e sacerdoti, che si è ritrovato a battersi per la conquista della libertà e della democrazia – sottolinea il presidente provincianle Anpc Mario Spezia – può aiutare tutti noi ad affrontare anche oggi le sfide del futuro, con speranza e con rinnovato entusiasmo, nella consapevolezza che un avvenire sereno è possibile se affrontato alla luce dei valori di un nuovo umanesimo, quale quello sancito e affermato nei principi fondamentali della Costituzione Italiana: il principio della libertà, personale, religiosa e di pensiero; quello della democrazia, della pace, del lavoro; dell’inviolabilità dei diritti umani; della solidarietà politica, economica e sociale; della sussidiarietà”.

“Quegli stessi valori – conclude – che unirono gli italiani oltre settant’anni fa, sono gli stessi valori intorno ai quali una nuova pacificazione sociale si puo costruire nell’interesse del Paese”.