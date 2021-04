Inaugurazione, presso il nuovo “Parco Urbano del Nure” dello “skate park”, unico in tutta la provincia, al gestore, l’associazione piacentina Asd Piacenza Skate School, che provvederà alla cura dell’impianto, alla custodia del locale tecnico e delle altre aree verdi, inaugurate e rese fruibili nelle prossime settimane, oltre ad organizzare corsi per la diffusione della pratica dello skateboard.

All’evento, tenutosi nel rispetto della normativa anti-Covid, ha partecipato il sindaco Donatella Alberoni, insieme a Samuele Uttini, assessore, Marcello Casaroli, e al consigliere regionale Fdi – nonchè ex primo cittadino di San Giorgio – Giancarlo Tagliaferri. “E’ l’inizio di un futuro migliore, dopo mesi di pandemia in cui l’amministrazione comunale – dice il sindaco Alberoni – ha ugualmente lavorato a questo progetto, per dare un segno di speranza alla cittadinanza”. Il nuovo skate park nasce all’interno del Parco del Nure, un’area verde di 22mila metri quadri completamente riqualificata e impreziosita da 180 piante e 600 arbusti. Una vera e propria novità, quella dello skate park, non solo per i residenti del Comune (che avranno accesso alla struttura con una scontistica dedicata) ma anche per tutta la provincia di Piacenza.

Per iscriversi per info e iscrizioni contattare 3345983608 (Simone) oppure mandare una mail a pcskateschool@gmail.com

Maggiori dettagli qui: SCHEMA CONVENZIONE