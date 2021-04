Inaugurato il nuovo ufficio IAT di Grazzano Visconti, “Simbolo dell’accoglienza in Valnure”

Inaugurato il nuovo ufficio IAT di Grazzano Visconti, alla presenza degli Amministratori della Valnure e della Valchero, del Presidente della Destinazione Turistica “Emilia” dott. Cristiano Casa e del Conte Lucchino Visconti di Modrone in rappresentanza della proprietà.

Il rinnovato ufficio informazioni e accoglienza turistica di Grazzano Visconti, per il prestigio del Borgo e la sua posizione geografica, costituisce il primo punto di riferimento per i turisti in arrivo.

Il locale e il giardino che lo circonda rappresentano il luogo simbolo dell’accoglienza in Valnure.

L’ufficio IAT di Grazzano, rinnovato negli arredi e nella gestione, si veste oggi di nuovo per dare il benvenuto ai turisti non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.

Il nuovo ufficio IAT rientra e si integra nel sistema di governance del turismo di Regione Emilia Romagna. Il marchio della Destinazione Turistica “Emilia” suggella poi le peculiarità di questo territorio, garantisce l’interoperabilità del sistema turistico e un’immagine coordinata.

Nei locali sarà possibile acquistare gadget, libri, conoscere le peculiarità enogastronomiche del territorio e approfondire le opportunità di vacanza grazie anche alla presenza di personale qualificato della ditta Pianeta Mondo Gook Travel S.r.l.

L’inaugurazione è anche l’occasione per presentare il nuovo calendario di escursioni guidate gratuite che racconta un territorio pieno di fascino e di opportunità. Gli eventi proposti alterneranno carattere escursionistico, esperienziale, laboratoriale a seconda delle aree del territorio in cui verranno realizzate e saranno accompagnati da esperte guide ambientali escursionistiche. Il calendario prevede come timing di realizzazione il periodo compreso da Aprile ad Ottobre in concomitanza con l’arrivo della migliore stagione e saranno realizzati prevalentemente nei weekend (sabato o domenica) o in giorni festivi. Si parte, condizioni sanitarie permettendo, il 25 aprile con la prima rilassante camminata lungo il Nure.

Questo taglio del nastro ha davvero il sapore della ripartenza.

L’ufficio IAT osserva i seguenti orari di apertura:

dal martedì a sabato 10.00-13.00

domenica e festivi 10.00-13.00 // 14.00-17.00

Contatti: 0523870997 – mail: iat@valnure.info

CALENDARIO ESCURSIONI GRATUITE

ALLA SCOPERTA DELLA VAL NURE E DELLA VAL CHERO

DOMENICA 25 APRILE

LA PRIMAVERA DEL NURE: da Podenzano per i campi al Nure

Facile e rilassante camminata in pianura adatta a tutti, su strada asfaltata e sterrata che costeggerà il fiume Nure.

DOVE: PODENZANO

PARTENZA: Podenzano (PC) ORA:15.00 DURATA: mezza giornata

SABATO 15 MAGGIO

TRA IL NURE E IL TREBBIA: da Castellaro a Spettine

Bella escursione passando tra Castelli, chiese e calanchi.

DOVE: PONTEDELL’OLIO

PARTENZA: Castellaro (PC) ORA:15.00 DURATA: mezza giornata

SABATO 29 MAGGIO

LE TERRE DELLA MAGNIFICA UNIVERSITA’: da Groppoducale passando alla valle del rio Restano

Escursione nei territori della Magnifica Università, alla scoperta dei borghi e della natura selvaggia della valle del Rio Restano

DOVE: BETTOLA

PARTENZA: Groppoducale (PC) ORA: 9.30 DURATA: giornata intera

SABATO 12 GIUGNO

LE DOLCI COLLINE DI VIGOLZONE: da Vigolzone salendo verso l’Uccellaia

Le luci della sera saranno una cornice ideale per questa bella escursione tra i primi colli della Val Nure.

DOVE:VIGOLZONE

PARTENZA:Vigolzone (PC) ORA: 17.00 DURATA: mezzagiornata

SABATO 19 GIUGNO

“LA CURTIS MEDIEVALE”: Tra vigneti e mulini

Facile percorso tra i vigneti, per conoscere il paesaggio della Curtis

DOVE: CARPANETO

PARTENZA: REZZANO (PC) ORA 15.00 DURATA: mezza giornata

SABATO 28 AGOSTO

I PASCOLI SELVAGGI DELL’ALTA VAL NURE: da Rompeggio a Prato Grande

Escursione alle pendici del Monte Ragola tra i pascoli selvaggi di Prato Grande

DOVE: FERRIERE

PARTENZA: Rompeggio (PC) ORA: 9.30 DURATA: giornata intera

SABATO 18 SETTEMBRE

SULLE ORME DEI PELLEGRINI: Sulla Via degli Abati alla scoperta delle culture d’Appennino

Itinerario storico e naturalistico nella zona di Groppallo, sulle orme dei pellegrini medioevali della Via degli Abati, guidati dalle forme naturali del territorio e dai tratti caratteristici delle culture d’Appennino.

DOVE: FARINI

PARTENZA: Groppallo (PC) ORA: 9.30 DURATA: giornata intera

DOMENICA 3 OTTOBRE

ORO BLU E ORO NERO: Quando una volta c’era il petrolio

Tra valli e cascate alla ricerca del passato petrolifero della ValNure

DOVE: GROPPARELLO

PARTENZA: Montechino (PC) ORA: 15.00 DURATA: mezza giornata

GUIDE: Rossana Rossi- Annalisa Guaraldo

SABATO 9 OTTOBRE

CACCIA A TESORI DELLA NATURA: Giochiamo insieme

Escursione giocata per famiglie alla ricerca delle meraviglie della natura

DOVE: SAN GIORGIO P.NO

PARTENZA: San Giorgio (PC) ORA:15.00 DURATA: mezza giornata

GUIDE: Annalisa Guaraldo – Laura Ferrari

Ai partecipanti è richiesto di raggiungere autonomamente i luoghi di partenza e arrivo delle escursioni. Le escursioni potrebbero subire delle variazioni di data per motivi di condizioni meteorologiche o di situazione sanitaria.

I dettagli delle singole escursioni e le modalità di prenotazione verranno illustrati sul canale facebook di VAL NURE e VAL CHERO @nurechero e attraverso la pagina facebook dei CALCATERRA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE @icalcaterragae

CONTATTI UTILI PER LE ESCURSIONI:

UFFICIO ACCOGLIENA E INFORMAZIONE TURISTICA

VAL NURE E VAL CHERO:

MAIL: iat@valnure.info

Telefono: +39 0523 870997 www.valnure.info

SEGUICI SU FACEBOOK @nurechero E INSTAGRAM @nure_chero

I CALCATERRA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

MAIL: info@icalcaterrage.com

SEGUICI SU FACEBOOK E INSTAGRAM @icalcaterragae

Si ringraziano le guide Annalisa Guaraldo, Laura Ferrari,Valentina Cerroni, Rossana Rossi, Giuseppe Noroni, Giorgio Iacchetti, Fabrizio Zaretti