Inaugurazione a Piacenza Expo per il sesto punto vaccinale della nostra provincia, alla presenza del prefetto Daniela Lupo, del sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri e del direttore generale Luca Baldino.

L’attività del polo vaccinale è partita nel pomeriggio del 13 aprile. “Qui riusciremo a effettuare 2mila somministrazioni al giorno, anche di più quando attiveremo il turno serale. Con tutte le sedi attive in provincia di Piacenza arriveremo fino a 5mila vaccini al giorno – ha detto il direttore Baldino – in questo momento ne stiamo facendo 1.500 perché sono queste le dotazioni che abbiamo. Siamo pronti, nel momento in cui arriveranno dosi più cospicue alla fine di aprile, ad accelerare; abbiamo avuto una défaillance legata ai vaccini AstraZeneca che, ribadisco, sono sicuri”.

“Ringrazio tutte le persone che stanno lavorando, Piacenza Expo e l’esercito che ci aiuta sempre. Anche il 2021 è stato un anno difficile ma ora vediamo la luce in fondo al tunnel” ha affermato il direttore generale. “Piacenza vede dati molto bassi a livello di contagi, noi crediamo che questo sia dovuto anche al contact tracing che qui ha funzionato bene”. Il nuovo centro servirà tutta la provincia e a pieno regime (in relazione alla reale disponibilità di vaccini) potrà effettuare circa 2mila iniezioni al giorno. L’8 aprile nella nostra provincia si è raggiunto il numero di 2300 somministrazioni in un giorno, grazie alla disponibilità di dosi e alla giornata di test organizzata dall’azienda sanitaria per verificare la capacità di aumentare le vaccinazioni del sistema in tempi brevi.

AMBULATORI DI PROSSIMITA’ – Prosegue intanto nel piacentino l’attività degli ambulatori di prossimità, servizio itinerante attivato dall’Ausl in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata e rivolto in particolare agli anziani over 80 fragili, con difficoltà sociali o logistiche che rendono faticoso raggiungere i punti vaccinali già attivati sul territorio. Di seguito il calendario per i prossimi giorni:

Prime dosi:

– Carpaneto, venerdì 16 Aprile

– Alta Val Tidone, sabato 17 Aprile

Seconde dosi:

– Morfasso, sabato 17 Aprile

– Lugagnano, domenica 18 Aprile

– Cadeo, martedì 20 Aprile

– Caorso, giovedì 22 Aprile

– Calendasco, domenica 25 Aprile