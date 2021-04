Incidente in tangenziale durante un sorpasso, un ferito.

Lo scontro, avvenuto nella tarda mattinata del 18 aprile, ha coinvolto una Jeep e una Ford Ka, durante un sorpasso in tangenziale, all’uscita Farnesiana in direzione Stadio a Piacenza.

Ferito in modo lieve il conducente della Ka, un uomo di 62 anni.

Sul posto i soccorritori della Croce Bianca. Disagi al traffico: la tangenziale è rimasta chiusa per poter prestare soccorso e la viabilità è stata ripristinata, aprendo prima solo una corsia, per poter consentire i rilievi della Polstrada e la messa in sicurezza della carreggiata.