Infermieristica, altri 23 laureati nella sede piacentina. Da ottobre 105 nuove matricole

Nuova tornata di lauree del corso di studi in Infermieristica dell’Università di Parma.

Come riporta in un post su facebook l’Ausl di Piacenza, per la terza volta in modalità online, nei giorni scorsi 23 studenti della sede piacentina hanno brillantemente superato il traguardo. A loro si affiancano altri 21 laureati nella città ducale e 11 a Fidenza. Nonostante la modalità “virtuale” – spiega l’Azienda Sanitaria -, non sono mancate gioia ed emozioni, soprattutto durante la proclamazione che è sempre un momento molto toccante e ricco di commozione. Al termine i tutor didattici hanno letto il giuramento di Florence Nightingale, pioniera della professione infermieristica, con l’augurio ai neo laureati di una vita professionale proficua e ricca di soddisfazioni.

La sessione di laurea si è svolta senza problemi – assicura l’Ausl -, le votazioni sono state alte e a una studentessa della sede di Piacenza è stata assegnata la Lode con Menzione accademica. Proprio per dare valenza alla disciplina infermieristica, la commissione valutatrice è composta prevalentemente da docenti infermieri: oltre al direttore didattico, Cinzia Merlini, erano presenti i tutor Maurizio Beretta, Giovanna Casella, Massimo Guasconi e Sara Posla. La sede di Piacenza di Infermieristica conta ormai circa 300 studenti – conclude l’Ausl: nello scorso anno accademico le matricole da 80 sono passate a 95 e a ottobre 2021 saranno ben 105.