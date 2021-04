Inizia il Ramadan per gli islamici piacentini, preghiera con mascherina e distanziamento

Comincia il mese del Ramadan anche per gli islamici di Piacenza, che significa digiuno e preghiera celebrati ogni giorno per i prossimi trenta.

A partire da questa sera, la comunità islamica nella moschea di strada Caorsana e fino al 12 maggio, officerà la preghiera collettiva pur nel rispetto delle normative anticovid. E’ il secondo anno del Ramandan in tempo di pandemia e nel centro piacentino sono in vigore tutte le precauzioni del caso: mascherine obbligatorie, distanziamento e accessi contingentati.

Durante il periodo di digiuno dall’alba al tramonto, i musulmani sono chiamati a seguire le prescrizioni di fede: non mangiare, nè bere, non praticare attività sessuale e non fumare. Il digiuno è uno dei cinque pilastri dell’Islam, insieme alla testimonianza di Fede, la preghiera quotidiana, il pellegrinaggio alla Mecca e l’elemosina. Alla fine di ogni Ramadan, si celebra la “Festa della Rottura”, che segna l’inizio di un nuovo mese lunare, il Shawwal. Nel pieno della pandemia, l’anno passato, al posto del tradizionale rito collettivo al Palasport, fu celebrato un momento di preghiera con la partecipazione dell’Imam e pochi altri fedeli sul Facsal.

Le date di inizio e di fine del Ramadan non sono sempre le stesse. Il calendario che le definisce si basa sul ciclo lunare: prende come riferimento le rotazioni della Luna intorno alla Terra. Per questo, ogni anno, il Ramadan inizia di solito tra i 10 e gli 11 giorni prima di quello precedente. Nel 2020 il mese sacro era stato celebrato dal 23 aprile al 23 maggio. Anche la sua durata è variabile, perché la lunghezza di ogni mese nel calendario lunare dipende dalla luna crescente. Se appare il ventinovesimo giorno, il mese finisce. Altrimenti dura 30 giorni.