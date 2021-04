Maltempo ad inizio settimana a Piacenza: la Protezione Civile Emilia Romagna lancia l’allerta.

Per la giornata di lunedì 12 aprile – si legge nel bollettino – si prevedono piogge sparse che interesseranno l’intero territorio e saranno a prevalente carattere convettivo, con temporali e rovesci di pioggia, sul crinale appenninico centro-occidentale. I fenomeni saranno inoltre accompagnati da fulminazioni e rinforzi di vento con raffiche di intensità compresa tra 62 e 74km/h che interesseranno l’intero crinale.

Leggi anche Maltempo fino a martedì, ad alta quota si rivede la neve

Un quadro meteorologico che ha portato all’emissione di un’allerta di colore giallo valida per tutta la giornata di lunedì 12 aprile. A Piacenza attenzione massima sul fronte piogge, sia in pianura che sui rilievi, dove sono attesi temporali, oltre che sul versante piene dei fiumi e frane, in questo caso in montagna e alta collina. Allerta gialla anche per vento in montagna.