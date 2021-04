Interventi antisismici nelle scuole: ok a lavori da quasi 6 milioni all’Isii Marconi e al Leonardo

Nuovi interventi antisismici nelle scuole piacentine: arriva il via libera dalla Provincia di Piacenza.

L’approvazione è arrivata in occasione del consiglio provinciale svoltosi in forma telematica nella mattinata del 12 aprile. Ad essere interessati dai lavori saranno gli istituti superiori “Leonardo da Vinci” in via Nasolini e “Isii Marconi” in via IV Novembre: la copertura finanziaria – 5milioni e 796mila euro – arriva grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione nel decreto del 7 luglio 2020, destinati agli Enti Locali “per interventi in materia di sicurezza degli edifici scolastici medi superiori”.

Per quanto riguarda l’Isii Marconi, i lavori di adeguamento antisismico – di importo complessivo pari a 3milioni e 500mila euro – sono inseriti nell’annualità 2022 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e, per tale intervento, è in corso di ultimazione la procedura di gara con il metodo offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione definitiva. Per il Leonardo da Vinci, l’intervento di messa a norma sismica l’importo stimato è pari alle risorse ministeriali residue, intorno ai 2 milioni e 296mila euro.