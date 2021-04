LA BUONA DESTRA FESTEGGIA IL 25 APRILE E LA LIBERAZIONE – Nota stampa

L’Italia compie gli anni due volte: la prima il 17 marzo, quando festeggia il raggiungimento dell’unità nazionale; la seconda il 25 aprile, nelle celebrazioni per la rinascita della nostra democrazia. Il ricordo della Liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista è occasione per ribadire, ogni anno, l’importanza di quei valori di libertà, giustizia, pace e coesione sociale che ne furono la base. Quest’anno, poi, diventa occasione per riaffermare il nostro senso di appartenenza alla comunità nazionale, necessario per superare insieme le difficoltà – di diversa natura, certo, ma non meno ardue – che il Paese si trova ad affrontare, oggi come allora.

Il patriottismo di coloro che combatterono e sacrificarono la propria vita per restituire dignità a un popolo umiliato dalla dittatura e devastato dalla guerra, continua a essere d’esempio per le attuali generazioni che, in un momento doloroso come quello che stiamo vivendo, danno ancora una volta prova di concordia e di unità per il bene del nostro Paese. Per questo la Buona Destra festeggia il 25 aprile. Per la libertà dell’Italia, per l’unità e la concordia degli italiani.