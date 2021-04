La Conad Alsenese supera San Giorgio nel test casalingo (3-2)

Sfida informale tutta piacentina al palazzetto di Alseno, che stasera (venerdì) ha ospitato un allenamento congiunto a porte chiuse tra la Conad Alsenese – formazione che milita in B1 femminile – e la Pallavolo San Giorgio, squadra impegnata nel campionato di B2.

Si tratta di un altro capitolo della storia stagionale di test tra due realtà vicine geograficamente. Questa volta, la formazione di casa allenata da Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni si è imposta al tiebreak, vincendo primo, terzo e dunque quinto set, mentre San Giorgio si è aggiudicata nettamente il quarto parziale dopo aver strappato in precedenza il secondo in rimonta. Nell’occasione, in casa gialloblù è stato dato ampio spazio alla panchina nel corso del test, utile in vista dell’ultimo match stagionale di campionato, fissato per sabato 17 aprile alle 17 a Trecate (Novara) nel recupero contro l’Igor Volley Trecate.

CONAD ALSENESE-PALLAVOLO SAN GIORGIO 3-2

(25-19, 22-25, 25-14, 15-25, 15-10)

CONAD ALSENESE: Lancini M., Tosi, D’Adamo, Tonini, Gabrielli, Fava E., Pastrenge (L), Malvicini, Bruno (L), Boselli, Longinotti, Martino, Mandò. All.: Scaltriti-Rigoni

PALLAVOLO SAN GIORGIO: Nichelini, Zoppi, Di Tonto, Hodzic, Galelli (L), Fava E., Tacchini (L), Perini, Molinari, Guienne, Solari. All.: Capra