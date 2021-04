La Galleria Ricci Oddi si prepara alla riapertura: “Pronte le prime sale”

Le prime sale espositive della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza iniziano ad essere pronte – in vista di una possibile riapertura ai visitatori – a seguito del procedere degli importanti lavori, tutt’ora in corso, per la realizzazione del nuovissimo impianto di climatizzazione degli ambienti e di purificazione dell’aria.

I lavori proseguono. Seguiranno aggiornamenti. L’avviso è pubblicato con un post sul sito web della Galleria d’Arte di via San Siro. Nella foto la delicata fase di riposizionamento e di riallestimento delle opere d’arte, coordinata da Leonardo Caronia, con il supporto del collega Dario Gallinari, il tutto coadiuvato dalla supervisione del restauratore incaricato, Giuseppe De Paolis.