La giovane Lejla direttrice della Comunità Islamica: “Siamo le musulmane della nuova generazione”

In questi giorni di Ramadan si prodigano ogni sera per il confezionamento dei pacchi viveri da distribuire ai bisognosi, sono sempre più coinvolte nelle attività culturali e ricreative della comunità di strada Caorsana. E nella giusta discrezione arrivano anche ad occupare ruoli di responsablità.

C’è una nuova generazione di donne musulmane – giovani e determinate – che si sta affermando: nei fatti, senza proclami ma col lavoro quotidiano sovverte l’equivalenza troppo semplificata tra l’Islam e ruolo secondario delle donne.

Lejla Bosnjakovic, 23 anni, originaria di Zavidovici in Bosnia, le rappresenta al meglio. Dall’estate scorsa è direttrice della comunità, dopo due anni trascorsi come vice di Yassine Baradai, e di lei ha parlato anche “Repubblica” (come si vede qui sotto dall’articolo postato sulla pagina Facebook dell’Ucoii).

Fino alla prima elementare è rimasta nel suo paese di origine, poi ha seguito il padre insieme al resto della famiglia fino a Piacenza dove oggi studia infermieristica alla facoltà distaccata nella nostra città.

Le raccontiamo dell’impressione che ci ha fatto la fatto la foto di gruppo con il vescovo Adriano Cevolotto di un mese fa, in occasione dell’incontro della Comunità islamica in Curia: sei uomini e nemmeno una donna. C’è un problema di parità di genere trasversale alle religioni, viene da pensare…

“In realtà in quell’incontro – spiega Lejla – molto importante si sono dovute rispettare le restrizioni per le l’epidemia e per questo le delegazioni sono state limitate a tre persone, altrimenti sarei andata”. “Da qualche anno ci sono sempre più donne, soprattutto quelle giovani della mia generazione che stanno acquisendo un ruolo importante nella comunità islamica. E’ un processo che richiede tempo e anche l’assunzione di una responsabilità, non è facile perchè le donne hanno sempre molto da fare, ma ci stiamo lavorando”.

Lejla, ancora giovanissima ha assunto la guida di un centro importante, con una storia di dieci anni alle spalle e il recente riconoscimento del luogo di culto. “Non mi nascondo – dice – le responsabilità e anche le ansie ci sono, ma in questi mesi ho avuto a fianco un direttivo che mi ha aiutato tanto”.

Nei prossimi giorni torneremo a parlare della comunità islamica e di Lejla Bosnjakovic con un ampio reportage sulla moschea di strada Caorsana.