La parlamentare europea Elisabetta Gualmini ospite del Pd di Piacenza

“Piacenza chiama Europa” e lo fa con la parlamentare europea Elisabetta Gualmini, ospite di una diretta Facebook mercoledì 14 aprile alle 20.30 (dalla pagina https://www.facebook.com/pdpiacenza/).

“Gualmini, già Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna e con un importante curriculum accademico a darle manforte – la presenta il Pd -, è molto attiva sui più importanti temi del lavoro e del welfare anche in virtù dei ruoli che ricopre nelle Commissioni Bilancio, Lavoro e affari sociali del Parlamento europeo. In ragione di ciò al centro del suo impegno, solo per fare un esempio, ci sono le nuove forme di lavoro, come quelle dei “riders”, vale a dire quei giovani e meno giovani che vediamo sfrecciare in bicicletta per consegnare pasti a domicilio. Attività “esplosa” con le limitazioni note causa pandemia. Categorie di lavoro spesso prive di ogni forma di tutela”.

“Nondimeno, in tema di bilanci, appassionati interventi l’hanno caratterizzata sul tema delle “risorse proprie”, vale a dire quelle risorse di bilancio “europeo” derivanti non dagli Stati membri, bensì dalla fiscalità sulle grandi multinazionali. Tema quanto mai attuale in considerazione delle risorse straordinarie che l’Europa si appresta a redistribuire per far fronte agli enormi costi conseguiti al fronte Covid. L’Europa è dunque quanto mai intrecciata alla vita quotidiana di ogni cittadino che vive nel vecchio continente e l’incontro con Elisabetta Gualmini aiuterà a capire in quale direzione si sta muovendo”.

Insieme a lei ci saranno, collegati a distanza, la consigliera regionale Katia Tarasconi, organizzatrice dell’evento con il Pd per il quale porteranno i saluti i Segretari provinciale Silvio Bisotti e cittadino Annalia Reggiani.