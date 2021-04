La piacentina Saib tra le top imprese competitive e affidabili

“Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Emilia Romagna”.

Con questa motivazione l’azienda piacentina Saib di Caorso, una delle principali imprese italiane produttrici di pannello truciolare, è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix. 42 le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento: la cerimonia di conferimento dei premi, che sino allo scorso anno si è svolta a Bologna a Palazzo Re Enzo, si è tenuta l’8 aprile in modalità digitale dopo un’inchiesta giornalistica condotta su 90mila bilanci di società di capitali con sede legale nelle tre regioni, realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved. di cui 12 dell’Emilia Romagna, 17 delle Marche e 13 dell’Umbria per competitività, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità.

In fase pre-Covid cresce il fatturato e il numero addetti in Emilia Romagna, rispettivamente 1,4% sui ricavi e 3,7% sugli addetti. A Piacenza il tasso di crescita del fatturato è 1,3% e il tasso di crescita addetti 3,3%. Il trentunesimo evento Industria Felix, organizzato dal trimestrale IFM, è stato moderato dal direttore responsabile Michele Montemurro e dal giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con i patrocini di Confindustria, Simest, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development.

Di seguito le 42 imprese premiate distinte per province e regioni in relazione alla sede legale.

Emilia Romagna (12). Bologna (2): Automobili Lamborghini, Myappfree. Forlì-Cesena (1): Siropack Italia. Modena (3): Iris Ceramica Group, Pagani Automobili, Unifill. Parma (1): Theras Lifetech. Piacenza (1): S.A.I.B.. Ravenna (1): Orion Engineered Carbons. Reggio Emilia (1): Interpump Group. Rimini (2): Cereria Terenzi Evelino, Lasersoft.

Marche (17). Ancona (8): Beltrami, Fileni Alimentare, Fiorini Packaging, Joytek, Namirial, Paradisi, Safefleet, Tech4Care. Ascoli Piceno (3): AD Store & More, Fatech Diagnostics Italia, Redorange. Fermo (1): Sifa. Macerata (5): Eli, Geax, Lube Holding, Lube Industries, Società Automobilistica Potentina.

Umbria (13). Perugia (8): AD2M, Istituto Prosperius Tiberino, Laboc, Landini Giuntini, NTS Project, Rezzesi Trading, Tartufi Jimmy, Vox. Terni (5): Amelia 3, Eskigel, Ilserv, Oleificio Coppini Angelo, Tecnifor.