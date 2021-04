La polizia locale “dismette” 15 pistole e relative munizioni in eccesso rispetto al personale

La polizia locale di Piacenza “dismette” 15 pistole e 375 munizioni e cede il tutto a titolo gratuito al Poligono Nazionale di Tiro di Piacenza.

La motivazione risiede nel fatto che del personale in servizio presso la polizia locale di Piacenza, soltanto i titolari di nomina di ausiliari di agente di Pubblica Sicurezza sono autorizzati a portare l’arma in servizio. Le legge infatti prevede che il numero minimo di armi in dotazione alla polizia locale, con il relativo munizionamento, deve essere pari al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5%, o almeno di un’arma, come dotazione di riserva. A seguito di dimissioni di una quota di questo personale a causa di pensionamenti o per mobilità presso altri enti, il numero di armi effettivamente presente è superiore alle attuali e potenziali risorse umane in servizio.

In particolare l’ “eccesso” delle armi riguarda le pistole “Beretta mod. 81/F”, calibro 7,65 è di quindici unità. Inoltre le stesse sono obsolete e non più rispondenti alle esigenze di servizio. Risultano in eccesso anche 375 munizioni, calibro 7,65 originariamente assegnate con le armi indicate. E’ pertanto necessario dismettere le armi ed il munizionamento non solo per osservanza delle disposizioni di legge vigenti, ma anche per non avere giacente in armeria materiale inutilizzato.