La primavera continua il suo “andamento lento” a Piacenza.

Dopo una breve tregua dal maltempo a metà settimana, giovedì 15 aprile nuvole e temperature piuttosto basse torneranno a farla da padrone sull’intero territorio provinciale. Al mattino – le previsioni Arpae – è attesa una giornata nuvolosa sia in pianura che sui rilievi, dove potranno verificarsi anche deboli nevicate sopra i mille metri. Temperature minime comprese tra 0 gradi sui rilievi e 6 gradi in pianura. Massime pomeridiane comprese tra 5 gradi sui rilievi e 11 gradi in pianura.

Migliora venerdì 16 aprile: tempo in prevalenza sereno in pianura, qualche nuvola in più invece sui rilievi. Temperature massime in lieve risalita, comprese tra i 6 gradi sui rilievi e i 13 gradi in pianura.