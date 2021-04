La stagione della Conad Alsenese si chiude con una sconfitta: esulta Trecate (3-0)

Le giovani targate Igor vincono il recupero della quarta giornata d’andata e relegano le piacentine all’ultimo posto del girone A1. Esordio in categoria per la giovane palleggiatrice Giorgia Tedeschi (classe 2003)

ALSENO (PIACENZA), 17 APRILE 2021 – Si chiude con una sconfitta la stagione della Conad Alsenese, battuta oggi pomeriggio (sabato) a Trecate dall’Igor nel recupero della quarta giornata del girone A1 di serie B1 femminile. Per la squadra allenata da Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni, semaforo rosso in tre set, con un doppio 25-18 nei primi due parziali e un ko ai vantaggi nella terza frazione, dove le piemontesi hanno chiuso al secondo match point, mentre le gialloblù piacentine non hanno sfruttato due distinte occasioni per riaprire la partita.

Così, il cammino della formazione del presidente Stiliano Faroldi si conclude con l’ultimo posto del girone A1 e un magro bottino stagionale di 4 punti, tutti conquistati contro le “cugine” del Foodlab Gossolengo (tiebreak perso all’andata in casa, vittoria per 3-1 al ritorno in trasferta), mentre gli altri otto incontri contro Biella, Settimo, Trecate e Parella non hanno fruttato punti.

Nel match contro l’Igor, da segnalare il debutto in B1 nel finale per la giovane palleggiatrice Giorgia Tedeschi, regista dell’under 19 e classe 2003. Nella metà campo piacentina, doppia cifra per la schiacciatrice Serena Tosi (miglior marcatrice Conad con 15 punti) e per Chiara Tonini (10).

Nel complesso, Trecate ha fatto leva sulla propria fisicità, emersa chiaramente a muro (15 block vincenti a 3) e in parte anche in attacco, seppur con diversi errori (14 contro i 7 piacentini). Ad Alseno, invece, non è bastato un primo tocco migliore tra ricezione e battuta, fondamentale – quest’ultimo – che ha aiutato Lancini e compagne a stare in carreggiata nel terzo set con 5 ace.

LA PARTITA – La Conad Alsenese scende in campo con la diagonale Lancini-Tonini, con l’asse di posto quattro Tosi-Gabrielli, con la coppia centrale Guaschino-D’Adamo e con Pastrenge libero. Trecate risponde con Picchi in palleggio, Gallina opposta, Costantini e Frigerio al centro, Bolzonetti e Orlandi in banda e Tellone libero.

L’avvio è di marca piacentina (0-4), ma l’Igor ribalta la situazione con Bolzonetti (8-6). Tre punti consecutivi di Orlandi valgono l’11-8 e il time out di Scaltriti, poi costretto poco dopo a spendere il secondo time out a causa del doppio ace della stessa Bolzonetti (14-8), decisiva al servizio nella sfida di Alseno. Le gialloblù abbozzano una reazione (16-12), subito respinta al mittente dal muro di Costantini (18-12). Nuova fiammata ospite con Tosi e l’ace di Tonini (21-17), ma due muri consecutivi delle piemontesi valgono il 25-18.

Il secondo set inizia con Mandò al posto di Gabrielli e con Trecate, scatenata a muro con Frigerio (9-4). Bolzonetti e un’invasione siglano l’11-4, Scaltriti chiama in rapida successione i due time out, avvicenda Guaschino con Fava, ma sono tre punti consecutivi di Tonini, uniti all’attacco out di Gallina, a permettere la reazione (12-8). Ancora Bolzonetti al servizio per l’allungo-Igor (14-8) e nuova risposta, questa volta di Tosi (14-10). Alseno ci prova a più riprese, ma l’ingresso di Nardo aiuta Trecate, che – con la complicità di Costantini – scappa sul 21-14. E’ l’allungo decisivo, perché le novaresi volano verso un nuovo 25-18 che vale il 2-0.

Nella terza frazione, la squadra di Ingratta riparte subito forte (4-0 e 6-2), ma la Conad è coriacea e non vuole alzare bandiera bianca, annullando il gap a quota 12 con l’ace di Tosi. La lotta ora è serrata, Alseno trova anche li minibreak sempre in battuta (14-16, ace di Lancini), salvo subire subito un break locale che vale il controsorpasso (17-16). Costantini trova il 22-20, un altro ace di Tosi vale la parità e lancia la volata: la Conad si garantisce due set ball ma non li sfrutta. Trecate ringrazia, conquista un match point annullato da Mandò, poi decide il muro di Costantini: 28-26 e 3-0.

IGOR VOLLEY TRECATE-CONAD ALSENESE 3-0

(25-18, 25-18, 28-26)

IGOR VOLLEY TRECATE: Gallina 6, Orlandi 11, Costantini 12, Picchi, Bolzonetti 17, Frigerio 8, Tellone (L), Palazzi, Sonzini (L), Nardo 7, Badalamenti 1, Bartolucci 1. All.: Ingratta

CONAD ALSENESE: Gabrielli, Guaschino 2, Tonini 10, Tosi 15, D’Adamo 6, Lancini M. 1, Pastrenge (L), Mandò 7, Longinotti, Martino 1, Fava 2, Tedeschi. N.e.: Bruno (L). All.: Scaltriti-Rigoni

ARBITRI: Fumagalli e Lentini

Classifica finale girone A1 serie B1 femminile:

Lilliput Settimo Torinese 30, Prochimica Virtus Biella 23, Igor Volley Trecate 19, Volley Parella Torino 8, Busa Foodlab Gossolengo 6, Conad Alsenese 4.

Nelle foto, la Conad Alsenese in campo a Trecate contro l’Igor

Ufficio stampa Pallavolo Alsenese

Luca Ziliani