Largo Battisti, musicista di strada “troppo rumoroso”. Interviene la polizia locale

Nella mattinata del 21 aprile, in largo Battisti a Piacenza, gli agenti della polizia locale sono intervenuti su richiesta di alcuni cittadini perché disturbati dall’alto volume della musica suonata da un artista di strada.

L’intervento degli agenti – in tutto sette con tre pattuglie – ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono schierati dalla parte del musicista. L’artista, a sua volta, avrebbe protestato in maniera piuttosto vivace: secondo quanto appreso, dopo gli accertamenti del caso, il musicista non è risultato essere registrato come artista di strada e altre verifiche sono in corso.