L’associazione Bottigelli salva una famiglia dallo sfratto. “Importante gesto di solidarietà”

Nuovo gesto di solidarietà dell’associazione William Bottigelli, che ha consentito a una famiglia di Gragnano (Piacenza) di evitare lo sfratto.

“A volte interviene la Provvidenza. Qualcuno preferisce il “caso”. Chissà. Da un incontro casuale si generano nel tempo più occasioni importanti – fa sapere il sindaco di Gragnano Patrizia Calza, sulla pagina Facebook della lista civica Solidarietà e Sviluppo -. Con l’associazione William Bottigelli è accaduto così. E si arriva all’oggi, quando una famiglia fragile, colpita su più fronti e minacciata di sfratto saprà che no, non dovrà lasciare l’abitazione di tanti anni, perché l’associazione Bottigelli si farà carico di far fronte a tutti i canoni pregressi, versando ogni anno, per quattro anni, alla proprietà, l’importo di tremila euro. Tutti felici: èroprietari, amministratori comunali, associazione, assistente sociale.Immagino papà, mamma e prole. “It’s a wonderful life” direbbe Frank Capra. Non sempre, purtroppo. Ma a volte si. Davvero”.

“Il Sindaco, gli Amministratori e i Consiglieri ringraziano tutti gli associati e i sostenitori del Associazione William Bottigelli per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra comunità in più occasioni e per l’ulteriore importante gesto di solidarietà di questi giorni” – conclude il sindaco.