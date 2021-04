Lavori alla fibra ottica in via Degani, limitazioni al traffico dal 23 al 28 aprile

Per consentire lavori di sviluppo della rete in fibra ottica, dalle ore 6 di venerdì 23 aprile alle 19 di mercoledì 28 aprile, in via Degani a Piacenza sarà istituito il divieto di sosta nei tratti segnalati dal cantiere, mentre la circolazione sarà consentita ai soli residenti e fruitori di posti auto privati, che potranno eccezionalmente circolare – così come i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine – in entrambi i sensi di marcia.