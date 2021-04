Lavori di asfaltatura lungo la via Emilia, le modifiche alla viabilità in provincia

Al via i lavori di asfaltatura lungo la via Emilia in provincia di Piacenza.

A comunicarlo Anas, che informa delle modifiche alla circolazione. Da lunedì 26 aprile sarà istituito il senso unico alternato, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 19:30, in tratti saltuari della SS9 per un lunghezza massima di 600 metri. La modifica alla circolazione, che non sarà valida nei giorni festivi, è prevista fino al termine dei lavori attualmente previsto per lunedì 16 agosto.

Nel dettaglio, i tratti interessati dai lavori di manutenzione della pavimentazione sono dal km 222,500 al km 222,700 presso l’abitato di Fidenza e in tratti saltuari dal km 231,400 presso l’abitato di Alseno, al km 255,568 presso Piacenza.