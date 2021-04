Lavori di manutenzione all’ospedale di Fiorenzuola, le limitazioni al traffico

In occasione di lavori di manutenzione al sovrappasso di collegamento tra i blocchi A e B dell’ospedale di Fiorenzuola, che prevedono l’impiego di una piattaforma aerea, nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 aprile in via Roma sarà istituito il senso unico alternato di marcia nel capoluogo della Valdarda.

Lo comunica l’Ausl di Piacenza. Inoltre, nello stesso intervallo di tempo, è vietata la fermata per tutti i veicoli su ambo i lati della strada, nel tratto in corrispondenza dell’occupazione.